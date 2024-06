Résultat des européennes à Saint-Amand-sur-Sèvre : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Amand-sur-Sèvre avant les européennes Les intentions de vote prévoient un RN à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 28% à Saint-Amand-sur-Sèvre, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus farfelues.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Amand-sur-Sèvre Saint-Amand-sur-Sèvre avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,25%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 42,63% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,46% contre 65,54%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Amand-sur-Sèvre quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,72% au premier tour, contre 36,07% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Amand-sur-Sèvre, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Saint-Amand-sur-Sèvre il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 18,12%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'occasion des européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 30,87% des suffrages.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Amand-sur-Sèvre : perspectives électorales Dans les rues de Saint-Amand-sur-Sèvre, le scrutin est en cours. Avec ses 1 415 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 59 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,67 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,36% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 49,43% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 966,19 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Amand-sur-Sèvre contribue à façonner l'avenir européen.

10:30 - Européennes à Saint-Amand-sur-Sèvre : retour sur la participation électorale Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Pendant les élections européennes 2019, 47,54% des personnes habilitées à voter à Saint-Amand-sur-Sèvre s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 43,74% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Amand-sur-Sèvre L'une des clés de ces européennes sera indiscutablement la participation à Saint-Amand-sur-Sèvre. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français est de nature à ramener les habitants de Saint-Amand-sur-Sèvre vers les urnes. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 037 personnes en âge de voter dans la localité, 21,41% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,17% au second tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,69% au premier tour. Au deuxième tour, 58,81% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Amand-sur-Sèvre ?