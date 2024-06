Résultat des européennes à Treize-Vents : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Treize-Vents

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Treize-Vents montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,95%. De plus, le taux de ménages propriétaires (78,74%) met en relief l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,11%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,56%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,25%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Treize-Vents mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,18% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.