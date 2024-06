Résultat des européennes à Saint-Amand-Villages : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Amand-Villages : une analyse socio-démographique

Quelle influence les habitants de Saint-Amand-Villages exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 88 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,03%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 877 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,63%) et le nombre de résidences HLM (5,36% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Amand-Villages mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,91% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.