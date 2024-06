Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 6,99% à Maltot, contre 28,9% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Maltot, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,83% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,64% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo).

Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national annoncée par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait se situer à près de 20% à Maltot. Un chiffre qui semble logique compte tenu des suffrages déjà conquis par la formation politique sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

Avec 16,48%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Maltot au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 38,08% et 19,04% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 25,17% contre 74,83%. Au premier tour des législatives, Maltot, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 43,21%, alors que le RN restera derrière à 10,91%. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

11:45 - Maltot : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Maltot, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 252 hab/km² et un taux de chômage de 7,27%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (6,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 458 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,42%) et le nombre de résidences HLM (12,05% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Maltot, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.