En direct

19:12 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 19,77% des voix dans la commune. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait glané 6,08% à Franqueville-Saint-Pierre, contre 29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Franqueville-Saint-Pierre ? La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection à l'échelle locale. Indicateur clé pour ce dimanche : Franqueville-Saint-Pierre fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,92% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Franqueville-Saint-Pierre ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Franqueville-Saint-Pierre lors du premier tour de la présidentielle, avec 41,03%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 17,96%. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,38% contre 70,62%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Franqueville-Saint-Pierre un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,01% au premier tour, contre 39,80% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Franqueville-Saint-Pierre, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - 29% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Franqueville-Saint-Pierre Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Franqueville-Saint-Pierre lors des européennes il y a cinq ans, avec 29%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 17,92% des bulletins.

11:45 - Franqueville-Saint-Pierre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,94%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (71,1%) souligne l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 34,64%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,34%) et le nombre de résidences HLM (15,49% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, de 7,73% à Franqueville-Saint-Pierre, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Franqueville-Saint-Pierre ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 59,47% des personnes en âge de voter à Franqueville-Saint-Pierre avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,22% pour les européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Franqueville-Saint-Pierre, 64,57% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Franqueville-Saint-Pierre pour les élections européennes À Franqueville-Saint-Pierre, l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera le niveau de participation. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,3% dans la commune. Le taux d'abstention était de 19,55% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,39% au premier tour. Au second tour, 44,73% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Franqueville-Saint-Pierre cette année ? Le conflit entre la Palestine et Israël est de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Franqueville-Saint-Pierre.