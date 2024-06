Résultat des européennes à Saint-Augustin-des-Bois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Saint-Augustin-des-Bois ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 6,97% à Saint-Augustin-des-Bois, contre 14,9% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des élections législatives. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Augustin-des-Bois, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,29% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,33% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (20,67% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,09% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Augustin-des-Bois, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux élections européennes sera très instructif. Si en France, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 31% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Augustin-des-Bois penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Saint-Augustin-des-Bois avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,7%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 27,3% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,33% contre 61,67%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 21,88% au premier tour, contre 31,29% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Nupes qui va glaner le plus de suffrages, avec 51,92% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Augustin-des-Bois.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment du scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN dirigée par Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Saint-Augustin-des-Bois, avec 21,63% des suffrages devant celle de Yannick Jadot avec 20,67% elle-même suivie par Nathalie Loiseau avec 14,9%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Saint-Augustin-des-Bois Devant le bureau de vote de Saint-Augustin-des-Bois, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 525 logements pour 1 270 habitants, la densité de la ville est de 44 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 39 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 649 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (88,19 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 31,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1957,63 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Augustin-des-Bois, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - À Saint-Augustin-des-Bois, quelle participation aux précédentes européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? En 2019, à l'occasion des européennes, 51,02% des électeurs de Saint-Augustin-des-Bois (Maine-et-Loire) avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 54,42% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Augustin-des-Bois Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Saint-Augustin-des-Bois ? Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,49% au premier tour et seulement 50,23% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Augustin-des-Bois cette année ? Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 884 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 19,34% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 21,36% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.