Résultat des européennes à Saint-Germain-des-Prés : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des électeurs de la Nupes à Saint-Germain-des-Prés ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Germain-des-Prés, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,41% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,55% à Saint-Germain-des-Prés, contre 26,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella donnent de l'espoir à Saint-Germain-des-Prés Les sondages prédisent un Jordan Bardella à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 30% à Saint-Germain-des-Prés, soit 10 points de plus également que ses 20,12% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Saint-Germain-des-Prés ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Germain-des-Prés lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,27%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,37%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,83% contre 63,17%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,96% au premier tour, contre 30,41% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Saint-Germain-des-Prés, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Regarder en arrière semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Saint-Germain-des-Prés, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,04% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,12%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 17,95%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Germain-des-Prés : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Germain-des-Prés comme partout ailleurs. Dotée de 632 logements pour 1 405 habitants, la densité de la commune est de 71 habitants/km². Ses 101 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 422 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 35 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,04 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,67% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 388,24 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Germain-des-Prés manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - À Saint-Germain-des-Prés, quelle participation aux élections européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Pendant les précédentes élections européennes, parmi les 538 personnes en âge de voter à Saint-Germain-des-Prés, 46,79% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,22% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Saint-Germain-des-Prés sont lancées À Saint-Germain-des-Prés, le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs essentiels des européennes. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,51% au premier tour. Au deuxième tour, 51,29% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Germain-des-Prés ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,81% dans la commune, à comparer avec une abstention de 20,53% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.