Résultat des européennes à Saint-Avaugourd-des-Landes : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Avaugourd-des-Landes avant les européennes Ce sont donc déjà 11 points qui ont été gagnés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Un joli paquet de voix. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 32% ce 9 juin au soir.

Des indicateurs précieux en 2022 pour les élections européennes La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Avaugourd-des-Landes. Elle écrasait le match avec 33,04% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,66% et 11,21% des voix. Au 2e tour, face à Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 54,35% contre 45,65%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 19,4% des votes sur place, contre 35,10% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 64,52%.

Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Saint-Avaugourd-des-Landes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN poussée par Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Saint-Avaugourd-des-Landes, avec 22,61% des bulletins valides devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,61% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,81%.

Les défis socio-économiques de Saint-Avaugourd-des-Landes et leurs implications électorales Dans la commune de Saint-Avaugourd-des-Landes, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,77%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (80,7%) souligne le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 441 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,65%) et le nombre de résidences HLM (2,19% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,14%, comme à Saint-Avaugourd-des-Landes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

Saint-Avaugourd-des-Landes : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,23% au sein de Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée). Le taux d'abstention était de 52,39% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

Pourcentage de participation aux élections : focus sur Saint-Avaugourd-des-Landes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Avaugourd-des-Landes ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique pourraient potentiellement ramener les électeurs de Saint-Avaugourd-des-Landes dans les isoloirs. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 81,64% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 80,41% au deuxième tour, ce qui représentait 698 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,81% au premier tour et seulement 50,0% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Avaugourd-des-Landes ?