Résultat des européennes à Avrillé : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Avrillé. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 27,34% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Avrillé n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,38% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,39% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,81%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,47%, devant Emmanuel Macron à 49,53%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Avrillé façonne les résultats électoraux ?

La structure démographique et socio-économique d'Avrillé détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 23% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,13%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (82,2%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles détenant au moins une voiture (67,2%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 580 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,3%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,8%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 25,27%, comme à Avrillé, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.