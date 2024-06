En direct

19:22 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Moutiers-les-Mauxfaits convoité à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,1% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,82% à Moutiers-les-Mauxfaits, contre 21,39% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Moutiers-les-Mauxfaits ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Moutiers-les-Mauxfaits. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Moutiers-les-Mauxfaits penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Moutiers-les-Mauxfaits lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,79%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 29,33%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,15% contre 52,85%. Le RN ne convainquait pas plus à Moutiers-les-Mauxfaits un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,32% au premier tour, contre 23,93% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Moutiers-les-Mauxfaits, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Regarder en arrière semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Moutiers-les-Mauxfaits, à 26,44%, soit 225 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,39% et Yannick Jadot à 13,28%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Moutiers-les-Mauxfaits : ce qu'il faut savoir Dans la ville de Moutiers-les-Mauxfaits, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,6% et une densité de population de 226 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (76,25%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 959 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,74%) et le nombre de résidences HLM (9,48% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Moutiers-les-Mauxfaits mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,39% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Moutiers-les-Mauxfaits : un regard approfondi Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 921 inscrits sur les listes électorales à Moutiers-les-Mauxfaits, 42,8% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 50,13% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Moutiers-les-Mauxfaits ? Le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère essentiel du scrutin européen à Moutiers-les-Mauxfaits. Les jeunes affichent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 79,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 77,98% au premier tour, soit 1 342 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,47% au premier tour et seulement 52,52% au deuxième tour.