En direct

19:08 - À Saint-Avold, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,19% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,13% à Saint-Avold, contre 17,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Avold ? La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. On note que Saint-Avold compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,23% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Avold ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Saint-Avold. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 31,01% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 52,91% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,11% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,46% et Emmanuel Macron troisième avec 21,81%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,03%, devant Emmanuel Macron à 46,97%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Avold Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Saint-Avold, à 32,23%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,56% et Yannick Jadot à 9,84%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Avold façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des européennes, Saint-Avold fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 15 045 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 269 entreprises, Saint-Avold offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 14,39 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,07 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Saint-Avold incarne une communauté diversifiée, avec ses 873 résidents étrangers, soit 5,75% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2224,6 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,35%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Saint-Avold, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Saint-Avold : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Saint-Avold, 70,96% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières élections, les 15 358 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 5 615 personnes en âge de voter à Saint-Avold, 47,03% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 35,88% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Avold pour les élections européennes L'une des clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Saint-Avold. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,01% au premier tour. Au deuxième tour, 39,43% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 69,69% au niveau de la commune. La participation était de 71,25% au premier tour, ce qui représentait 7 954 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.