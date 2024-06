Résultat des européennes à Carling : l'élection 2024 en direct

En direct

19:17 - À Carling, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait obtenu 2,94% à Carling, contre 10,96% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Carling, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,37% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national à Carling, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. À Carling, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 46,61% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 46,6% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Carling ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Carling. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 42,64% au premier round avant un formidable 64,53% au deuxième, le propulsant au sommet à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 46,6% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,39%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 71,39%, devant Emmanuel Macron à 28,61%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Carling Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Carling, avec 46,61% des électeurs (523 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 10,96% suivie par Manon Aubry avec 6,51%.

11:45 - Dynamique électorale à Carling : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de Carling définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,15% et une densité de population de 1285 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (80,5%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 802 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,40% et d'une population étrangère de 6,53% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Carling mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,5% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Carling : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Durant les dernières européennes, parmi les 1 174 inscrits sur les listes électorales à Carling, 49,31% étaient allés voter. Le taux de participation était de 32,86% lors des élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Carling pour les élections européennes À Carling, l'une des clés de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 65,42% au premier tour et seulement 65,95% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Carling cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 317 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 26,37% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 28,08% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.