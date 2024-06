Résultat des européennes à Saint-Bauzille-de-Montmel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Saint-Bauzille-de-Montmel ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Bauzille-de-Montmel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,41% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 9,06% à Saint-Bauzille-de-Montmel, contre 25,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Bauzille-de-Montmel : les 25,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,14% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,95% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Bauzille-de-Montmel Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Bauzille-de-Montmel semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la localité.

15:02 - Les derniers chiffres à Saint-Bauzille-de-Montmel Avec 18,75%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Bauzille-de-Montmel au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,14% et 20,41% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 66,62% contre 33,38% pour Le Pen au second round sur place. Avec 16,26%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 31,95% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Saint-Bauzille-de-Montmel Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? À Saint-Bauzille-de-Montmel, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,47% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 22,64%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,3%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Bauzille-de-Montmel, un lien étroit Devant le bureau de vote de Saint-Bauzille-de-Montmel, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 28,67% de cadres supérieurs pour 1 178 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur économique. Avec 129 entreprises, Saint-Bauzille-de-Montmel se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (17,81 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 46,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 237,80 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Bauzille-de-Montmel, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Saint-Bauzille-de-Montmel, quelle participation aux précédentes européennes ? Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? En 2019, au moment des européennes, 39,41% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Bauzille-de-Montmel avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,78% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Saint-Bauzille-de-Montmel : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce dimanche, lors des européennes à Saint-Bauzille-de-Montmel, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé israélo-palestinien est par exemple susceptible d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Saint-Bauzille-de-Montmel. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 925 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 13,73% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 16,41% au second tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,58% au premier tour et seulement 46,24% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Saint-Bauzille-de-Montmel ?