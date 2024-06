En direct

19:31 - Les bulletins de la coalition de gauche très suivis Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 11,26% à Montaud, contre 20,75% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Montaud, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,86% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,29% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 3,63% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont choisir les votants de Montaud ? Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prévoient une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les européennes Les électeurs de Montaud avaient offert à Marine Le Pen 21,6% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la candidate avec respectivement 25,38% et 22,05% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 44,76% contre 55,24%. Au premier tour des élections législatives, Montaud, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 28,86%, alors que le RN sera distancé à 17%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Montaud, Yannick Jadot au sommet en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Montaud lors des dernières élections des députés européens, avec 20,75% des votes. La liste surpassait celle de Nathalie Loiseau avec 20,75% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 20,31%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montaud Quelle influence les électeurs de Montaud exercent-ils sur les résultats des européennes ? Dans le village, 20,98% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,45% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 457 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) et le nombre de résidences HLM (3,45% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,94%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montaud, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Montaud : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins européens précédents ? A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 471 personnes en âge de voter à Montaud, 43,25% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 52,11% lors du scrutin de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Montaud : scrutin en cours L'une des grandes inconnues des élections européennes sera sans aucun doute l'abstention à Montaud. La guerre russo-ukrainienne est de nature à pousser les citoyens de Montaud à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 808 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,56% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 14,85% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,72% au premier tour. Au second tour, 44,58% des citoyens ne se sont pas déplacés.