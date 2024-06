Résultat des européennes à Saint-Berain-sous-Sanvignes : l'élection 2024 en direct

Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondeurs à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait se situer à environ 39% à Saint-Berain-sous-Sanvignes. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà gagnés par le parti dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 5 points qui peut encore monter.

Le choix du chef de l'Etat est probalement la principale clé pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen avait frappé fort à Saint-Berain-sous-Sanvignes à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 34,82% des électeurs au premier round. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui s'imposait à Saint-Berain-sous-Sanvignes avec 50,34%, devant Emmanuel Macron à 49,66%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 22,44% des suffrages sur place, contre 26,93% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,31%.

11:45 - Saint-Berain-sous-Sanvignes : démographie et socio-économie impactent les européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Berain-sous-Sanvignes comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 097 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 44 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 18,46 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,43 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,57% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 269,09 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Berain-sous-Sanvignes manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.