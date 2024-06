En direct

19:08 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,14% à Montceau-les-Mines, contre 18,14% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Montceau-les-Mines, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,83% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Montceau-les-Mines ? La part des électeurs du Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections. À Montceau-les-Mines, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,78% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 30,17% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour les élections européennes Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Montceau-les-Mines à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 30,17% des voix au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,61% contre 50,39%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 22,87% des votes sur place, contre 24,64% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,08%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Montceau-les-Mines Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 1505 votants de Montceau-les-Mines avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait glané 30,78% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,14% et François-Xavier Bellamy à 8,32%.

11:45 - Montceau-les-Mines : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le contexte socio-économique de Montceau-les-Mines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,93% et une densité de population de 1129 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 488 euros/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,82% et d'une population étrangère de 7,11% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Montceau-les-Mines mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,31% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - À Montceau-les-Mines, quelle abstention aux précédentes européennes ? Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Montceau-les-Mines, 75,16% des électeurs avaient participé. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 5 144 personnes en âge de voter à Montceau-les-Mines, 45,49% avaient participé au vote. La participation était de 34,16% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Montceau-les-Mines ? L'une des clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Montceau-les-Mines. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,14% au premier tour. Au deuxième tour, 60,69% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 31,06% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 33,02% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.