Résultat des européennes à Saint-Clar-de-Rivière : l'élection 2024 en direct

19:30 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Clar-de-Rivière, qui va raffler les 29,19% de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 7,07% à Saint-Clar-de-Rivière, contre 16,03% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Clar-de-Rivière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,19% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Clar-de-Rivière A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN lors des européennes sera très instructif. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Saint-Clar-de-Rivière. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prédire 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Saint-Clar-de-Rivière ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait servi un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 à Saint-Clar-de-Rivière. Elle prenait une avance notable avec 28,81% au 1er round contre 20,13% pour Emmanuel Macron et 20,13% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour deux semaines plus tard, c'est également elle qui passait devant à Saint-Clar-de-Rivière avec 50,73%, devant Emmanuel Macron à 49,27%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 29,19% des voix sur place, contre 29,19% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 51,32%.

12:45 - 26,03% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Saint-Clar-de-Rivière Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Clar-de-Rivière, avec 26,03%, soit 151 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 16,03% et Yannick Jadot à 14,31%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Clar-de-Rivière révèlent les tendances électorales Dans la commune de Saint-Clar-de-Rivière, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,28%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,74%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 626 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,7%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Clar-de-Rivière mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,14% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Saint-Clar-de-Rivière : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 62,5% des personnes en capacité de voter à Saint-Clar-de-Rivière avaient participé à l'élection, contre une participation de 53,86% en 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Clar-de-Rivière : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Saint-Clar-de-Rivière. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 86,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 83,71% au second tour, ce qui représentait 935 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment susceptible d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Saint-Clar-de-Rivière (31600).