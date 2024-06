En direct

19:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Saint-Lys convoité à gauche L'union de gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc atterrit en tête avec 25,99% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,42% à Saint-Lys, contre 18,99% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Saint-Lys pour les candidats de Bardella ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Si en France, les sondages calculent une progression du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Un petit avantage pour le RN Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de la France à Saint-Lys à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 27,15% des électeurs dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,53% contre 52,47%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 25,9% des voix sur place, contre 25,99% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,75%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Lys Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 25,64% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,99% et Yannick Jadot à 14,6%. Le RN avait glané ainsi pas moins de 829 habitants de Saint-Lys passés par les urnes.

11:45 - Saint-Lys : démographie et socio-économie impactent les européennes En pleine campagne électorale européenne, Saint-Lys se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 686 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 617 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 559 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,36 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 314 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,26%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2412,4 euros par mois. Finalement, Saint-Lys incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Lys Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 51,69% des électeurs de Saint-Lys avaient pris part au vote. La participation était de 45,51% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Saint-Lys, 70,44% des habitants avaient participé.

09:30 - Participation à Saint-Lys : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Lys, l'un des facteurs forts de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 6 972 personnes en âge de voter dans la ville, 20,24% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,24% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle est de nature à inciter les électeurs de Saint-Lys (31470) à ne pas rester chez eux.