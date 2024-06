Résultat des européennes à Lamasquère : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Qui vont plebisciter les supporters de la gauche à Lamasquère ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,99% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,83% pour Yannick Jadot, 3,57% pour Fabien Roussel et 3,46% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,68% à Lamasquère, contre 16,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Lamasquère, un favori aux européennes ? Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Lamasquère. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à 38% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Lamasquère ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un joli résultat pour le RN à Lamasquère. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 25,17% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV (Lamasquère n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,59% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,89%. Avec 47,47% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,53%.

12:45 - À Lamasquère, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 28,33% des voix, face à Nathalie Loiseau à 16,55% et Yannick Jadot à 16,04%.

11:45 - Lamasquère : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Lamasquère, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,92% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 233 hab par km² et 52,69% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 601 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (4,55%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lamasquère mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,8% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Lamasquère : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Lamasquère, 61,09% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'étude des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 613 personnes en âge de voter à Lamasquère, 38,33% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 46,74% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Lamasquère pour les élections européennes L'un des critères importants des élections européennes sera sans aucun doute le taux d'abstention à Lamasquère. L'inflation qui pèse sur les finances des Français serait en mesure de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Lamasquère (31600). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 87,24% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 85,26% au deuxième tour, ce qui représentait 943 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,95% au premier tour et seulement 47,22% au second tour.