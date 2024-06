En direct

19:07 - Qui vont retenir les supporters de la Nupes à Sens ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait donc fini sur la première marche avec 24,11% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,39% à Sens, contre 21,74% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 21,74% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,75% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,33% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Sens, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette élection européenne 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Sens compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,44% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,98% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Dans la commune de Sens, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 22,98%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 25,77% et 25,75% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 58,47% contre 41,53% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 23,55%, le RN sera distancé ensuite par les 24,11% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - À Sens, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, finissait en tête des européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 26,44% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 21,74% et Yannick Jadot à 11%.

11:45 - Les données démographiques de Sens révèlent les tendances électorales Dans la commune de Sens, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 1176 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 21,84%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (63,04%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 6 479 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,51% et d'une population étrangère de 14,59% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Sens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,61% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Abstention aux européennes à Sens : un aperçu détaillé Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Pendant les précédentes élections européennes, 42,58% des personnes en capacité de participer à une élection à Sens s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 34,93% pour le scrutin de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Sens, 74,86% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Sens pour les européennes À Sens, l'une des clés des élections européennes sera incontestablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,02% au premier tour. Au deuxième tour, 61,29% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 39,34% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 36,96% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.