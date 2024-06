Résultat des européennes à Saint-Cyr-les-Vignes : l'élection 2024 en direct

Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Saint-Cyr-les-Vignes entre Jordan Bardella en 2019 (23,99%) et Marine Le Pen en 2022 (30,61% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

Les défis socio-économiques de Saint-Cyr-les-Vignes et leurs implications électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Cyr-les-Vignes mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,81% et une densité de population de 50 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (15,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 370 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,31%) et le nombre de résidences HLM (2,87% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Cyr-les-Vignes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,51% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.