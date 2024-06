Résultat des européennes à Saint-Denis-d'Anjou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les orphelins de la coalition de gauche font envie En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,33% à Saint-Denis-d'Anjou, contre 29,17% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Denis-d'Anjou, le binôme Nupes avait en effet glané 21,11% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Denis-d'Anjou, un favori aux européennes ? Si on s'en tient à la progression du RN prévue par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à près de 30% à Saint-Denis-d'Anjou. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà arrachés par la formation politique dans la commune entre les européennes 2019 (22%) et Marine Le Pen en 2022 (26,59% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 4 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Les votants de Saint-Denis-d'Anjou penchaient pour Macron il y a deux ans Saint-Denis-d'Anjou avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,59%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 30,94% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 43,42% contre 56,58%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,96% au premier tour, contre 26,11% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Denis-d'Anjou, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Saint-Denis-d'Anjou Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau l'avait emporté à Saint-Denis-d'Anjou lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 29,17%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 22% des bulletins.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Denis-d'Anjou : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Denis-d'Anjou révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,37% et une densité de population de 37 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,84%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 555 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,7%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Denis-d'Anjou mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,3% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Saint-Denis-d'Anjou : les tendances Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Saint-Denis-d'Anjou, 70,74% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes de 2019, 43,42% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Denis-d'Anjou avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 54,88% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Denis-d'Anjou : la participation en question L'une des clés des européennes 2024 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention à Saint-Denis-d'Anjou. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 125 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,22% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,24% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,02% au premier tour. Au deuxième tour, 52,65% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Saint-Denis-d'Anjou ? L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des ménages sont de nature à pousser les électeurs de Saint-Denis-d'Anjou à ne pas rester chez eux.