Résultat des européennes à Bierné-les-Villages : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait frappé fort à Bierné-les-Villages pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,73% des suffrages au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,46% contre 52,54%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 21,75% des voix sur place, contre 28,48% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,89%).

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Bierné-les-Villages

Quel portrait faire de Bierné-les-Villages, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 11,67% d'agriculteurs pour 1 263 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 70 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 24,48 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,26 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 49,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1353,16 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Bierné-les-Villages, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.