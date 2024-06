Résultat des européennes à Saint-Denis-de-Gastines : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Denis-de-Gastines convoité Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 21,01% à Saint-Denis-de-Gastines, contre 6,42% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Denis-de-Gastines, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,38% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Denis-de-Gastines, entre les 21,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 63,36% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Denis-de-Gastines ? Le nombre de bulletins de la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour cette européenne. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Saint-Denis-de-Gastines entre Jordan Bardella en 2019 (19,46%) et Marine Le Pen en 2022 (24,07% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Déjà des résultats à retenir Saint-Denis-de-Gastines avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,07%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 32,78% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,75% contre 62,25%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Denis-de-Gastines un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,77% au premier tour, contre 63,36% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y avait d'ailleurs pas eu de second tour dans la circonscription.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella glanant 19,46% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 21,01%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Denis-de-Gastines : une analyse socio-démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Denis-de-Gastines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 41,2% de population active et une densité de population de 33 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 7,64% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec ses 14,01% d'agriculteurs pour 1 412 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,14%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,31%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Denis-de-Gastines mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,85% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Saint-Denis-de-Gastines Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 566 personnes en âge de voter à Saint-Denis-de-Gastines, 52,46% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 41,07% en 2014.

09:30 - Les européennes à Saint-Denis-de-Gastines sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Denis-de-Gastines, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment en mesure de ramener les électeurs de Saint-Denis-de-Gastines dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,84% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,35% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.