19:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Trévoux convoité à gauche Une autre interrogation de ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives à Trévoux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,72% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,01% à Trévoux, contre 26,03% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Trévoux ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Les sondages d'intentions de vote annoncent un RN à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit l'amener à 27% à Trévoux, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Trévoux plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Dans les bureaux de vote de Trévoux, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 19,7%, la patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,17% et 23,39% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 63% contre 37% pour Le Pen au second round dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,57%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 32,72% des voix. Trévoux optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 51,97%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières élections européennes à Trévoux plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 17,17% des suffrages, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 17,88% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,03%, gagnante dans la commune.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Trévoux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Trévoux est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 947 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 597 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,8 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 789 résidents étrangers, représentant 11,36% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,42%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 566 euros par an. À Trévoux, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Trévoux Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 51,82% des inscrits sur les listes électorales de Trévoux (Ain) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 59,87% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Trévoux : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Trévoux. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 25,31% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,96% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable de pousser les citoyens de Trévoux à s'intéresser plus fortement du scrutin.