19:21 - Qui vont élire les électeurs de la Nupes à Sainte-Marguerite ?

Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 18,73% à Sainte-Marguerite, contre 4,41% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Sainte-Marguerite, le binôme Nupes avait en effet glané 15,34% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,39% pour Yannick Jadot, 2,53% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (3,01% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,21% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,48% pour Yann Brossat en 2019).