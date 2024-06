Résultat des européennes à Saint-Dolay : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Saint-Dolay : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Dolay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 50 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,3%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (75,4%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 036 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,07%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Dolay mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,11% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.