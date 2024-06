Résultat des européennes à Sévérac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Sévérac pour ces européennes 2024 ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 7,53% à Sévérac, contre 18,08% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Sévérac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 35,64% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Sévérac, entre les 18,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,53% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Sévérac pour le Rassemblement national ? La fraction d'électeurs du RN sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà puissante à Sévérac entre Jordan Bardella en 2019 (23,16%) et Marine Le Pen en 2022 (27,19% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Rassemblement à Sévérac ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Sévérac au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,19% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,42% contre 52,58%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 22% des suffrages sur place, contre 35,64% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (59,52%).

12:45 - 23,16% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Sévérac Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Sévérac, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, glanant 23,16% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,08% et Yannick Jadot à 14,12%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sévérac Quel portrait faire de Sévérac, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 673 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (78,0 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 36,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 373,88 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Sévérac manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Sévérac : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 581 inscrits sur les listes électorales à Sévérac, 48,78% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 42,06% il y a dix ans. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Sévérac, 74,75% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes débutent à Sévérac : la participation en question L'une des clés des élections européennes sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Sévérac. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,32% au premier tour et seulement 47,31% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 229 personnes en âge de voter dans la commune, 75,92% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 73,07% au second tour, ce qui représentait 898 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.