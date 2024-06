Résultat des européennes à Rieux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Rieux, un lien étroit

Dans la commune de Rieux, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 10,2% et une densité de population de 102 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (82,1%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 124 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,62%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,37%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Rieux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,47% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.