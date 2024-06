Résultat des européennes à Saint-Erblon : l'élection 2024 en direct

17:01 - Vent favorable à Renaissance à Saint-Erblon ?

Ce sont Emmanuel Macron avec 36,69% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,41% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Saint-Erblon. Marine Le Pen n'affichait que 16,62%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 25,34% contre 74,66%. Au premier tour des législatives, Saint-Erblon, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 36,68%, alors que le RN sera distancé à 13,05%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.