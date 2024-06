En direct

19:11 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des législatives à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,75% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,1% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 2,75% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 10,39% à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, contre 27,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry (4,44% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (19,65% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,81% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Noyal-Châtillon-sur-Seiche ? Les sondages annoncent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 23% à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les votants de Noyal-Châtillon-sur-Seiche penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Avec 15,95%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Noyal-Châtillon-sur-Seiche au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,87% et 22,84% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 74,91% contre 25,09% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 12,55%, le RN sera devancé ensuite par les 34,50% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait subi une petite dérouillée aux élections européennes sur place. La tête de liste achevait l'élection troisième, avec 13,55%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,21% et Yannick Jadot avec 19,65%.

11:45 - Démographie et politique à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Noyal-Châtillon-sur-Seiche est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 631 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 547 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,7 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Noyal-Châtillon-sur-Seiche abrite une communauté diversifiée, avec ses 281 résidents étrangers, soit 3,84% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,29%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 30 606 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Noyal-Châtillon-sur-Seiche, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Noyal-Châtillon-sur-Seiche : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 56,48% dans la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, contre un taux de participation de 47,11% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes à Noyal-Châtillon-sur-Seiche sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,43% au premier tour et seulement 41,98% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Noyal-Châtillon-sur-Seiche pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,59% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 17,71% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.