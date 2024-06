Résultat des européennes à Saint-Eusèbe : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Eusèbe ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Eusèbe. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saint-Eusèbe penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Eusèbe lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,79%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,52%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,39% contre 52,61%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,96% au premier tour, contre 25,00% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? 25,53% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 24,05% et François-Xavier Bellamy à 8,86%. Le mouvement nationaliste s'était imposé en tête avec 121 électeurs de Saint-Eusèbe.

11:45 - Élections européennes à Saint-Eusèbe : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Saint-Eusèbe, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 534 logements pour 1 203 habitants, la densité de la ville est de 55 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 602 foyers fiscaux. Dans le village, 20,05 % des résidents sont des enfants, et 6,38 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 43,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 424,28 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, à Saint-Eusèbe, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Saint-Eusèbe L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 47,19% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire). L'abstention était de 54,9% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Eusèbe À Saint-Eusèbe, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,53% au premier tour et seulement 53,68% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 952 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,64% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,46% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.