Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,57% à Blanzy, contre 19,79% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Blanzy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,42% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,32% pour Yannick Jadot, 2,67% pour Fabien Roussel et 2,58% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national à Blanzy, un favori aux européennes ?

Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 39% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.