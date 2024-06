En direct

19:10 - Au Soler, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 20,89% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,05% au Soler, contre 15,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer au Soler : 15,12% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,78% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,33% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes au Soler ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très instructif. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point au Soler. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour s'attendre à 47% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants du Soler penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient donné un joli démarrage pour le RN au Soler. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 39,32% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 63,85% au 2e (Le Soler ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. Elle avait accumulé 38,71% au 1er tour et 61,25% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 18,78% et 17,34% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (38,75%) au deuxième.

12:45 - Au Soler, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 1089 électeurs du Soler avaient choisi le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, cumulait 37,93% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 15,12% et Yannick Jadot à 9,75%.

11:45 - Élections européennes au Soler : un éclairage démographique A mi-chemin des élections européennes, Le Soler foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 846 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 612 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (80,72 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 378 résidents étrangers, Le Soler se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 401 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 15,43%, révélant une situation économique mitigée. Finalement, Le Soler incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Le Soler : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 50,65% au niveau du Soler. La participation était de 45,28% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention au Soler : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin, lors des élections européennes au Soler, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement ramener les citoyens du Soler (66270) vers les urnes. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 23,66% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,3% au premier tour et seulement 54,26% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention au Soler pour les élections européennes ?