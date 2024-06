En direct

19:14 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Saint-Florentin ? La Nouvelle union populaire et sociale étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Florentin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,19% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,9% à Saint-Florentin, contre 18,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Saint-Florentin ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Florentin semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Saint-Florentin plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un puissant score pour le RN à Saint-Florentin. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 30,28% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Saint-Florentin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,15% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 29,81% et Emmanuel Macron troisième avec 20,82%. Avec 45,95% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,05%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Saint-Florentin Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. L'extrême droite attirait 34,73% des votes, contre Nathalie Loiseau à 18,2% et Manon Aubry à 9,66%.

11:45 - Saint-Florentin : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Saint-Florentin peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,49% et une densité de population de 157 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1870,84 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,36% et d'une population étrangère de 13,04% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Saint-Florentin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 11,64% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Saint-Florentin : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 4 278 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, sur les 1 151 inscrits sur les listes électorales à Saint-Florentin, 56,66% étaient restés chez eux. L'abstention était de 66,92% pour le scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Florentin : les européennes débutent À Saint-Florentin, le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs du scrutin européen. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 564 personnes en âge de voter dans la ville, 68,21% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 66,2% au second tour, c'est-à-dire 1 698 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,86% au premier tour. Au second tour, 37,95% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle serait de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens de Saint-Florentin (89600).