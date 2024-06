Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Vergigny. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 44,02% au 1er round et surtout 62,33% au 2e, le plaçant tout en haut du paysage municipal sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,2% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,43%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 64,6%, devant Emmanuel Macron à 35,4%.

11:45 - Vergigny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Vergigny comme dans toute la France. Avec ses 1 510 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 914 foyers fiscaux. Dans la commune, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,29 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Vergigny forme une communauté diversifiée, avec ses 217 résidents étrangers, soit 14,29% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 41,32% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1002,87 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Vergigny incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.