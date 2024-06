En direct

19:22 - Qui vont choisir les électeurs de la gauche à Scorbé-Clairvaux ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 25,95% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,31% à Scorbé-Clairvaux, contre 22,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Scorbé-Clairvaux lors des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN aux européennes sera très analysé. À Scorbé-Clairvaux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,3% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 31,55% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Scorbé-Clairvaux penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait largement dépassé son score national à Scorbé-Clairvaux à l'issue de la présidentielle 2022 avec pas moins de 31,55% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,13% contre 50,87%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 28,81% des suffrages sur place, contre 35,00% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,98%).

12:45 - Que retenir des européennes à Scorbé-Clairvaux en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Scorbé-Clairvaux, avec 32,3% des électeurs, soit 280 voix, devant celle de Nathalie Loiseau avec 22,72% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,76%.

11:45 - Élections européennes à Scorbé-Clairvaux : un éclairage démographique Quelle influence les électeurs de Scorbé-Clairvaux exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 16,7% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,64% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,35%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 880 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,15%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,31%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Scorbé-Clairvaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,39% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Scorbé-Clairvaux ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des élections passées. Pendant les européennes 2019, 944 inscrits sur les listes électorales de Scorbé-Clairvaux (Vienne) avaient participé au vote (soit 53,94%), à comparer avec une participation de 41,42% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Scorbé-Clairvaux Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères principaux de ces élections européennes à Scorbé-Clairvaux. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,18% au sein de la ville. L'abstention était de 24,77% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Le conflit ukrainien ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont par exemple capables de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Scorbé-Clairvaux.