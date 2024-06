Résultat des européennes à Saint-Genix-les-Villages : l'élection 2024 en direct

En direct

15:31 - En 2019, des élections très instructives Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Genix-les-Villages, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, cumulant 24,83% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,92% et Yannick Jadot à 15,66%.

11:45 - Saint-Genix-les-Villages : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Saint-Genix-les-Villages, les élections sont en cours. Dotée de 1 663 logements pour 2 962 habitants, la densité de la ville est de 194 hab/km². L'existence de 254 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (71,68 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 30,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 42,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 748,67 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Genix-les-Villages, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Genix-les-Villages : la mobilisation des citoyens aux européennes Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 52,45% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Genix-les-Villages (Savoie) avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,32% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Genix-les-Villages : quel sera le taux de participation ? À Saint-Genix-les-Villages, le niveau de participation sera sans nul doute un facteur déterminant de ce scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat pourrait avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Genix-les-Villages (73240). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,77% au second tour, ce qui représentait 1 718 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,65% au premier tour et seulement 47,42% au second tour.