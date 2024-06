Résultat des européennes à Saint-Genouph : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Genouph scruté à gauche La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Genouph, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,07% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,78% à Saint-Genouph, contre 22,61% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Saint-Genouph lors des européennes ? Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà forte à Saint-Genouph entre Jordan Bardella en 2019 (18,59%) et Marine Le Pen en 2022 (22,92% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Saint-Genouph C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Genouph lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,61%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,92%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39% contre 61%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,65% au premier tour, contre 35,73% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 18,59%, Bardella avait été distancé aux élections européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,61% des bulletins.

11:45 - Saint-Genouph : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Saint-Genouph, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 025 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 581 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (87,23 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 41,09% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 43,61% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 693,61 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Genouph incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Saint-Genouph : un regard approfondi Au fil des consultations politiques passées, les 1 038 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 44,78% des électeurs de Saint-Genouph (Indre-et-Loire) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 54,5% pour le scrutin européen de 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Genouph : scrutin en cours L'abstention sera immanquablement l'une des clés des élections européennes à Saint-Genouph. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,98% dans la commune. La participation était de 79,06% au premier tour, soit 638 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,69% au premier tour et seulement 52,53% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Genouph (37510).