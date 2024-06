En direct

19:09 - À Fondettes, qui va bénéficier des 18,5% de la Nupes ? Une autre incertitude de ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 18,5% des bulletins dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,27% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,05% à Fondettes, contre 30,82% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - À Fondettes, une liste RN favorite ? Les sondages prévoient un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 24% à Fondettes, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les votants de Fondettes penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Avec 15,12%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Fondettes au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,24% et 16,05% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 28,82% contre 71,18%. Au premier tour des élections législatives, Fondettes, couverte par une seule circonscription, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 36,49%, alors que le RN sera distancé à 12,6%. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 30,82% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Fondettes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était deux fois battu aux élections européennes à Fondettes. Le candidat achevait l'élection troisième, avec 14,15%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,82% et Yannick Jadot avec 15,63%.

11:45 - Fondettes et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Fondettes est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 27,65% de cadres pour 10 741 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 760 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 832 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,79 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 199 résidents étrangers, représentant 1,88% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 49,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1262,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Fondettes affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Europe.

10:30 - Fondettes : retour sur l'abstention aux dernières européennes Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Fondettes, 62,63% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 11 239 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 4 957 inscrits sur les listes électorales à Fondettes, 44,24% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 52,83% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Fondettes : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera l'abstention à Fondettes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,2% au premier tour. Au second tour, 51,5% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 79,87% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,93% au premier tour, c'est-à-dire 7 359 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.