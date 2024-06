En direct

19:14 - À Saint-Georges-de-Reneins, quel candidat vont adopter les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 3,88% à Saint-Georges-de-Reneins, contre 18,69% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Georges-de-Reneins, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,7% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (3,81% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,35% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,34% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Georges-de-Reneins, entre les 18,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,46% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Georges-de-Reneins lors des européennes ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections des députés européens au niveau local, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Georges-de-Reneins semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Saint-Georges-de-Reneins C'est probalement l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La cité de Saint-Georges-de-Reneins avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La cheffe de file de l'ancien FN finissait avec 31,27% au 1er round. Rebelotte au 2e tour devant Emmanuel Macron avec 50,02%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,39% des suffrages sur place, contre 30,12% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 68,13%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Saint-Georges-de-Reneins en 2019 ? Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Saint-Georges-de-Reneins, avec 33,29% des suffrages devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,69% suivie par Yannick Jadot avec 11,35%.

11:45 - Saint-Georges-de-Reneins : européennes et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Georges-de-Reneins est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 4 461 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 440 entreprises, Saint-Georges-de-Reneins se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,69 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 127 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 44,17% des familles se composent de couples avec enfants. Saint-Georges-de-Reneins incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Georges-de-Reneins L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Au moment des élections européennes 2019, sur les 1 471 personnes en âge de voter à Saint-Georges-de-Reneins, 53,79% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 62,99% pour le scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Saint-Georges-de-Reneins ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Georges-de-Reneins, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,39% dans la commune, contre une abstention de 23,26% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,1% au premier tour. Au second tour, 60,91% des électeurs ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle serait de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Georges-de-Reneins.