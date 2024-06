Résultat des européennes à Saint-Gérand : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - Quel résultat aux européennes de Saint-Gérand-Croixanvec pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette européenne au niveau local. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Gérand-Croixanvec. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour s'attendre à 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Gérand-Croixanvec penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Saint-Gérand-Croixanvec. Elle l'emportait avec 31,87% au 1er round contre 30,18% pour Emmanuel Macron et 12,05% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,92% contre 52,08%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 21,07% des votes sur place, contre 26,82% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,78%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Regarder en arrière semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Saint-Gérand-Croixanvec, avec 29,16% des bulletins devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,69% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,61%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Gérand-Croixanvec aux européennes Quel impact auront les électeurs de Saint-Gérand-Croixanvec sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 60 hab/km² et un taux de chômage de 5,22%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,3%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 539 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,25%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Gérand-Croixanvec mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,1% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Européennes précédentes à Saint-Gérand-Croixanvec : état des lieux L'analyse des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, sur les 493 inscrits sur les listes électorales à Saint-Gérand-Croixanvec, 56,54% avaient participé à l'élection. La participation était de 50,91% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Gérand-Croixanvec pour les européennes L'une des grandes inconnues de ces européennes sera sans aucun doute l'abstention à Saint-Gérand-Croixanvec. L'inflation et ses conséquences sur le moral des foyers français pourraient en effet renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Gérand-Croixanvec. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,5% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 17,75% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.