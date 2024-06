Résultat des européennes à Saint-Gonnery : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Gonnery à la loupe à gauche Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 5,09% à Saint-Gonnery, contre 21,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Gonnery, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,88% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 3% pour Yannick Jadot, 2,85% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (5,56% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,1% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,08% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Gonnery Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très observé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. À Saint-Gonnery, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,94% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,43% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Saint-Gonnery C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Gonnery lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,23%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 30,43%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 45% contre 55%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 24,17% au premier tour, contre 32,23% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Gonnery, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au moment du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 138 habitants de Saint-Gonnery passés par les isoloirs avaient préféré la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, attirait 31,94% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,76% et Yannick Jadot à 8,1%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Gonnery façonne les résultats électoraux ? Quelle influence les habitants de Saint-Gonnery exercent-ils sur les résultats des européennes ? Dans le village, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,27% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (19,89%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 432 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) et le nombre de résidences HLM (6,69% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Gonnery mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,79% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Saint-Gonnery : la mobilisation des citoyens aux européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 44,31% des personnes aptes à voter à Saint-Gonnery avaient déserté les urnes, contre une abstention de 63,95% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Saint-Gonnery L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Saint-Gonnery. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 836 personnes en âge de voter au sein de la localité, 17,82% étaient restées chez elles. L'abstention était de 16,15% au second tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,94% au premier tour. Au deuxième tour, 48,58% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Gonnery ? La guerre en Ukraine pourrait entre autres impacter le taux de participation à Saint-Gonnery.