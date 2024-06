Résultat des européennes à Saint-Germain-d'Esteuil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes à Saint-Germain-d'Esteuil ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 3,57% à Saint-Germain-d'Esteuil, contre 10,5% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Germain-d'Esteuil, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,24% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Saint-Germain-d'Esteuil, une liste Bardella favorite ? A noter : Saint-Germain-d'Esteuil fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 48,74% lors du vote européen et Marine Le Pen 47,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Saint-Germain-d'Esteuil penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Saint-Germain-d'Esteuil. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 52,95% au 1er round avant un formidable 73,33% au 2e, le propulsant au sommet à l'échelon local (Saint-Germain-d'Esteuil n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. La cheffe du parti avait engrangé 47,58% au 1er tour et 69,78% au deuxième dans la cité.

12:45 - À Saint-Germain-d'Esteuil, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 48,74% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 10,5% et Nicolas Dupont-Aignan à 6,09%. Le RN séduisait ainsi 232 électeurs de Saint-Germain-d'Esteuil.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Germain-d'Esteuil : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-d'Esteuil, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 8,25% d'agriculteurs pour 1 315 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 63 entreprises, Saint-Germain-d'Esteuil offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (72,81 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 30,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,84% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 121,09 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Saint-Germain-d'Esteuil manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections européennes à Saint-Germain-d'Esteuil L'étude des résultats des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, 509 personnes en âge de voter à Saint-Germain-d'Esteuil avaient pris part au scrutin (soit 48,66%). Le taux de participation était de 43,5% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Saint-Germain-d'Esteuil ? L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera immanquablement la participation à Saint-Germain-d'Esteuil. L'inflation est par exemple susceptible d'inciter les électeurs de Saint-Germain-d'Esteuil à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,45% des votants de la ville. La participation était de 72,98% au premier tour, c'est-à-dire 775 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,65% au premier tour et seulement 45,86% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Germain-d'Esteuil ?