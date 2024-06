Résultat des européennes à Vertheuil : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Vertheuil. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 45,08% au 1er round et surtout 69,02% au second sur la circonscription du lieu. Il a même enregistré plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 42,05% au 1er tour et 62,65% au 2e dans la ville.

11:45 - Analyse socio-économique de Vertheuil : perspectives électorales

La démographie et la situation socio-économique de Vertheuil contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,4%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (20,38%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 468 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,85%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,98%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vertheuil mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,08% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.