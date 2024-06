Résultat des européennes à Sainte-Cécile : l'élection 2024 en direct

Si on s'en tient à la progression du RN anticipée par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier a toutes les chances de s'élever pas loin des 30% à Sainte-Cécile. Un calcul qui concorde avec les suffrages déjà arrachés par le parti dans la zone entre les européennes 2019 (19,04%) et Marine Le Pen en 2022 (23,86% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

Les habitants de Sainte-Cécile plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainte-Cécile avec 23,86% contre 39,62% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 39,47% contre 60,53%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 14,29% au premier tour, contre 29,33% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de voix, avec 64,89% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.