Résultat des européennes à Saint-Germain-Lespinasse : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Que vont décider les votants de Saint-Germain-Lespinasse ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très scruté. Si au niveau national, les intentions de vote calculent une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants de Saint-Germain-Lespinasse penchaient pour Le Pen en 2022 La communauté électorale de Saint-Germain-Lespinasse avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022 puisque la patronne du parti frontiste écrasait le match avec 31,59% au 1er round. Elle s'était aussi imposée au second tour avec 52,68%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 17,36% des voix sur place, contre 37,14% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (70,41%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Germain-Lespinasse Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Germain-Lespinasse, avec 30,65%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,23% et Yannick Jadot à 11,19%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Germain-Lespinasse : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Saint-Germain-Lespinasse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Avec 44,21% de population active et une densité de population de 81 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 5,93% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 464 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,67%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Germain-Lespinasse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,0% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Saint-Germain-Lespinasse : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 1 289 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 492 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-Lespinasse, 51,04% avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,74% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Germain-Lespinasse pour les européennes Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères principaux de ces élections européennes à Saint-Germain-Lespinasse. L'inflation qui grève le budget des foyers français est par exemple capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Germain-Lespinasse. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 942 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,83% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 80,15% au premier tour, soit 755 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.