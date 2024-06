Résultat des européennes à Saint-Romain-la-Motte : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors de ces européennes sera très observé. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Saint-Romain-la-Motte. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi prédire près de 30% dans la ville cette fois ?

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Romain-la-Motte avec 25,67% contre 30,03% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,34% contre 56,66%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Romain-la-Motte par la suite, lors des élections du Parlement, avec 16,87% au premier tour, contre 33,22% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Saint-Romain-la-Motte, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

Saint-Romain-la-Motte et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

La structure démographique et socio-économique de Saint-Romain-la-Motte façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 15,86% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,89% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,76%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 589 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,34%) et le nombre de résidences HLM (2,19% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Saint-Romain-la-Motte mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.