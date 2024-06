En direct

19:23 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Saint-Gervais-en-Belin ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 23,23% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 8,38% à Saint-Gervais-en-Belin, contre 21,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella regardés de près à Saint-Gervais-en-Belin Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections localement. Si au niveau national, les sondages dessinent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Saint-Gervais-en-Belin plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Saint-Gervais-en-Belin avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,44%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,53% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 42,62% contre 57,38%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,2% au premier tour, contre 28,53% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Gervais-en-Belin, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes à Saint-Gervais-en-Belin Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 207 électeurs de Saint-Gervais-en-Belin avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait attiré ainsi 23,77% des votes devant Nathalie Loiseau à 21,01% et Yannick Jadot à 14,35%.

11:45 - Saint-Gervais-en-Belin : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Saint-Gervais-en-Belin peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,99% et une densité de population de 221 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,38%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 763 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,63%) et le nombre de résidences HLM (1,83% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Gervais-en-Belin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,66% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Participation aux élections européennes à Saint-Gervais-en-Belin : facteurs et implications Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,01% des personnes aptes à voter à Saint-Gervais-en-Belin avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 55,75% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Saint-Gervais-en-Belin À Saint-Gervais-en-Belin, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement la participation. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 632 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,12% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 78,68% au premier tour, c'est-à-dire 1 284 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français est notamment en mesure de ramener les électeurs de Saint-Gervais-en-Belin (72220) dans les isoloirs.