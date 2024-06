Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux européennes 2024 sera très analysé. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Hilaire-de-Brethmas semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements de 2022

Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 31,64% au premier tour avant un formidable 59,44% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelle municipale (Saint-Hilaire-de-Brethmas n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,7% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,87%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,4%, devant Emmanuel Macron à 42,6%.